Una riforma nella Costituzione | sì a un giudice ancora più imparziale La versione di Sterpa
Pensatevi davanti ad un giudice che è chiamato a decidere se limitare o meno la vostra libertà. Quale è la cosa più importante in quel momento per l’individuo interessato e per l’intero sistema giuridico? Che la decisione sia assunta da una persona che svolga seriamente e liberamente il proprio lavoro. Con “disciplina e onore” – come vale per tutti i funzionari pubblici secondo l’art. 54 della Costituzione – ma anche garantendo nello specifico che quel funzionario sia un giudice “terzo e imparziale” (art. 111 Cost.). Insomma, tutti ci aspettiamo di trovarci al cospetto di un funzionario dello Stato che sia preparato e che non sia condizionato da altri: che sia in grado di decidere liberamente applicando il diritto. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altre letture consigliate
UNA RIFORMA COSTITUZIONALE CHE MINA LA COSTITUZIONE Le norme volute da Nordio disarticolano l'equilibrio tra i poteri su cui si fonda la Carta del ‘48 https://www.collettiva.it/copertine/italia/azzariti-giustizia-una-riforma-che-mina-la-costituzione- - facebook.com Vai su Facebook
ll Senato ha approvato la riforma Nordio che modifica la Costituzione. Un disegno di legge che ci preoccupa profondamente perché altera l’equilibrio fra i poteri. - X Vai su X
Il parlamento ha approvato la riforma costituzionale della giustizia - Giovedì il Senato ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale della giustizia promossa dal governo di Giorgia Meloni, che fra le altre cose introduce la separazione delle carriere dei mag ... Lo riporta ilpost.it
Chi sostiene la riforma della giustizia non è un nemico della Costituzione - L'appello di un gruppo di avvocati progressisti favorevoli alla separazione delle carriere: "Ma respingiamo ogni identificazione con l’attuale ... Segnala msn.com
Riforma della giustizia, favorevoli e contrari che non ti aspetti: l'avvocato di Berlusconi che vota contro (e fa infuriare Forza Italia), Bettini e Petruccioli (favorevoli ... - Tra i favorevoli al ddl Nordio ci sono anche Emma Bonino, Antonio di Pietro, Vincenzo De Luca, Enrico Morandi, Claudia Mancini, Giorgio Tonini e Stefano Ceccanti ... Secondo msn.com