Pensatevi davanti ad un giudice che è chiamato a decidere se limitare o meno la vostra libertà. Quale è la cosa più importante in quel momento per l’individuo interessato e per l’intero sistema giuridico? Che la decisione sia assunta da una persona che svolga seriamente e liberamente il proprio lavoro. Con “disciplina e onore” – come vale per tutti i funzionari pubblici secondo l’art. 54 della Costituzione – ma anche garantendo nello specifico che quel funzionario sia un giudice “terzo e imparziale” (art. 111 Cost.). Insomma, tutti ci aspettiamo di trovarci al cospetto di un funzionario dello Stato che sia preparato e che non sia condizionato da altri: che sia in grado di decidere liberamente applicando il diritto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una riforma “nella Costituzione”: sì a un giudice (ancora) più imparziale. La versione di Sterpa