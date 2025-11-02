Una mattinata di ricordo nella sede della Questura | Commemorazione dei Caduti della Polizia di Stato ad Avellino
Si è svolta questa mattina, presso la sede della Questura di Avellino, la cerimonia commemorativa in occasione della giornata dedicata alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato, in concomitanza con la Commemorazione dei Defunti.L'evento, officiato da Mons. Enzo Spagnuolo, ha visto la.
