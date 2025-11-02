Una mancata precedenza la probabile causa dell' ennesimo incidente stradale | sei persone coinvolte sull' Adriatica
E' la strada statale Adriatica, all'interno dell'abitato di Camerlona, il teatro dell'ennesimo incidente stradale che si è verificato domenica mattina intorno alle ore 9.00 ma che per fortuna non ha causato feriti seri. Il tratto è già stato in passato teatro di diversi incidenti stradali, anche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
#Brescia: aggredisce con violenza 2 giovani per mancata precedenza, denunciato 22enne pluripregiudicato - ilmetropolitano.it/2025/10/29/bre… #ilmetropolitano - X Vai su X
Cronaca. Incidente tra Cesenatico e Cesena: mancata precedenza e sole negli occhi causano un tamponamento grave - facebook.com Vai su Facebook