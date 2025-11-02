Una macchina sfreccia tra i clienti di un centro Commerciale | Pensavo fosse un parcheggio
Una scena surreale: una vettura è finita tra i clienti e le vetrine di un centro commerciale ed ha chiuso la sua corsa tra le scale mobili: “Ero convinta che fosse un parcheggio” Una scena surreale, che ha portato due pattuglie dei Vigili del Fuoco ad intervenire e che ha scatenato il panico all’interno di un centro commerciale. Una donna, si era data appuntamento con un’amica per passare un sabato pomeriggio all’insegna dello shopping e dello svago. Ma qualcosa è andato storto. – cityrumors.it “Ci vediamo al parcheggio del Centro Commerciale”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
