Una lettera d’amore per Londra A cui chiedo un favore

Cara Londra, Emma ormai è cresciuta — o almeno così crede. Ti ricordi la prima volta che ti ho mostrata a lei? Aveva solo 7 anni. Ho ancora una foto di lei seduta sul marciapiede di Covent Garden, mentre guardava per la prima volta un artista di strada. Subito dopo prendemmo la metropolitana, e mentre la gente continuava a salire, lei, stupita, disse: “Non c’è più spazio! Perché continuano a entrare? Sono matti?”. Era così piccola, così indifesa allora. Ed era divertente. Siamo tornate dalla Sicilia qualche anno dopo. Durante tutto il tempo in cui siamo state lontane, durante il lockdown per il Covid, continuava a chiedermi: “Possiamo tornare a Londra? Dobbiamo vedere quel musical, e anche quell’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

