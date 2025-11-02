una hotels debacle casalinga contro la corazzata olimpia milano

Reggio Emilia, 2 novembre 2025 – Serata decisamente negativa per la Una Hotels che esce sconfitta, al PalaBigi, dalla corazzata Olimpia Milano, e questo rientrerebbe nell’ordine delle cose e del pronostico, ma si arrende troppo presto e giocando davvero malissimo. Soprattutto mette sul parquet pochissima intensità e grinta, cosa imperdonabile per una squadra di caratura tecnica oggettivamente inferiore ma che, proprio per questo, dovrebbe sputare sangue in campo. Cosa che ieri sera non è, purtroppo per Reggio, accaduta. A salvarsi, in casa reggiana, solo il giovane prospetto Deme, che Priftis lancia in quintetto al posto dell’infortunato Cheatham, il quale non demerita e si guadagna la pagnotta, la dedizione alla maglia del sempre encomiabile capitan Michele Vitali, e qualche sprazzo di Smith. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

