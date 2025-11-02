A volte nelle difficoltà ci si ritrova. È quello che spera tutto il popolo biancorosso che alle 18 proverà a spingere la Pallacanestro Reggiana nel big match contro l’ Olimpia Milano. Senza Cheatham, fuori per un’infiammazione al tendine d’Achille destro, dovranno fare un passo in avanti un po’ tutti per riuscire a coprire i 14,4 punti con il 44,4% da 3 prodotti dall’ala tiratrice. Ovvio che il pensiero vada soprattutto a Severini e Williams, per il ruolo e le caratteristiche e perché sono gli elementi più in ombra di questo inizio di stagione. Uno squillo dovrà darlo anche Barford che ha fatto ‘virgola’ contro il Cibona Zagabria, mostrando la peggior versione da quando è a Reggio (08 dal campo in 22’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Hotels, accendi la tua stagione. Con Milano serve una notte magica