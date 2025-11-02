Due artisti amatissimi, una coppia inedita e un tema che tocca corde profonde. Domenica 2 novembre alle, 17, il Teatro Metropolis di Bibbiano ospita: ’Una di troppo’, spettacolo di Franca Tragni e Aldo “Ape” Piazza, per il festival: Il Rumore del Lutto – l’Invisibile, promosso da Segnali di Vita con la direzione artistica di Maria Angela Gelati e Marco Pipitone e realizzato con il contributo della Regione Emilia e Croce Verde di Reggio. Fondendo ironia, emozione e riflessione, Tragni e Piazza portano in scena una commedia brillante, che indaga con leggerezza e profondità la solitudine, l’amicizia e la ricerca di sé, in una società che troppo spesso condanna all’invisibilità chi è fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Una di troppo’: la commedia su chi vive ai margini