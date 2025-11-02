Una corona d’alloro per commemorare i carabinieri defunti

Nel giorno della commemorazione dei fedeli defunti, al Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo è stata svolta una breve ma significativa cerimonia per onorare i Caduti dell’Arma dei Carabinieri. Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Salvatore Sauco, alla presenza di una rappresentanza dei militari dell’Arma operanti nella provincia di Bergamo e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha deposto una corona di alloro per commemorare il sacrificio di tutti i Carabinieri defunti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

