Una colonizzazione senza precedenti | Cisgiordania a brandelli

Non solo per ragioni ideologiche, anche per ricompattare l’elettorato di destra deluso dalla mancata «sconfitta totale» di Hamas a Gaza, Benyamin Netanyahu e i suoi alleati ultranazionalisti attuano politiche del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Una colonizzazione senza precedenti: Cisgiordania a brandelli

News recenti che potrebbero piacerti

Dopo una serie di vittorie militari senza precedenti, Pompeo fu acclamato come un eroe dal popolo romano in una sontuosa parata trionfale. Tredici anni dopo morì, assassinato a tradimento in Egitto. Leggilo nel nuovo numero della rivista. - facebook.com Vai su Facebook

Effetto Trump in Cisgiordania - Detto in altri termini: annessione della Cisgiordania (Giudea e Samaria), imposizione della ragione del più forte ai Paesi arabi contrari, ed espulsione dei 3 milioni di palestinesi che la occupano, ... Come scrive cittanuova.it

Guerra senza fine: la Cisgiordania tra annessione e violenza dei coloni - Non sembra esserci pace per i Palestinesi visto che dopo gli accordi di pace con i quali Israele e Hamas sembrerebbero aver cessato l’ostilità, la Cisgiordania è tornata al centro del conflitto israel ... Scrive 2duerighe.com

Anp, Israele ha eretto quasi mille barriere in Cisgiordania - Lo sostiene la Commissione per la colonizzazione e la resistenza al muro dell'Anp affermando che dall'inizio della guerra a Gaza sono stati installati 916 cancelli, barriere e muri. Secondo ansa.it