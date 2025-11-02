Un sorriso spezzato a 16 anni la scuola in lutto ricorda il giovane alunno

Un sorriso spezzato troppo presto, una vita interrotta in modo tragico: la comunità dell’istituto Ettore Majorana di Troina è sotto shock per la morte di Giuseppe Di Dio, 16 anni, ucciso ieri a Capizzi. Il dolore dei compagni, dei docenti e dei genitori si legge nelle parole pubblicate sulla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

