Un sorriso spezzato a 16 anni la scuola in lutto ricorda il giovane alunno
Un sorriso spezzato troppo presto, una vita interrotta in modo tragico: la comunità dell’istituto Ettore Majorana di Troina è sotto shock per la morte di Giuseppe Di Dio, 16 anni, ucciso ieri a Capizzi. Il dolore dei compagni, dei docenti e dei genitori si legge nelle parole pubblicate sulla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Giuseppe Di Dio, 16 anni, tragicamente ucciso da colpi di pistola a Capizzi - Un attacco fatale a Capizzi ha causato la morte di Giuseppe Di Dio, un giovane promettente con un futuro brillante. Secondo notizie.it