Un Posto al Sole anticipazioni dal 3 al 7 novembre 2025 | Rosa lotta con i suoi sentimenti Mariella e Bice diventano spie

Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 3 al 7 novembre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa “divisa” tra Damiano e Pino. I sentimenti contrastanti per Damiano e Pino travolgono Rosa, che nel corso delle prossime puntate cercherà di far luce su ciò che prova davvero per entrambi. Mentre Renda è impegnato con le indagini su un’aggressione brutale che potrebbe nascondere nuove insidie per Eduardo, Rosa cerca di chiarire la sua posizione con Pino, ma invano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre 2025: Rosa lotta con i suoi sentimenti, Mariella e Bice diventano spie

