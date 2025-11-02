Un Posto a Sole anticipazioni 3 novembre | Rosa tra Pino e Damiano una decisione difficile al Vulcano

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuova settimana di appuntamenti per Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio che sta per festeggiare trenta compleanni. Nell'episodio di lunedì 3 novembre troveremo Rosa ancora una volta alle prese con la scelta tra Pino e Damiano, mentre una brutta notizia sta per abbattersi su Gianluca. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Dov'eravamo rimasti Rosa è in crisi: combattuta tra l'affetto per Pino e i sentimenti per Damiano, riaffiorati poco prima della partenza per le vacanze. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto a Sole, anticipazioni 3 novembre: Rosa tra Pino e Damiano, una decisione difficile al Vulcano

Approfondisci con queste news

Michele sta per tornare in radio, ma chi lo affiancherà tra le gemelle? ? Le puntate di “Un posto al sole” sono disponibili su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: ennesima svolta tra Guido e Mariella - Anticipazioni settimanali UPAS, cosa succederà nelle prossime puntate: Rosa dovrà scegliere tra Damiano e Pino, mentre Rosa sceglie tra Damiano e Pino. libero.it scrive

Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 3 al 7 novembre: Renda indaga sul caso di Peppe - Una settimana ad alto livello di tensione attende i protagonisti di Un Posto al Sole nella settimana di programmazione che va dal 3 al 7 novembre 2025. Da ilmattino.it

Un Posto al Sole anticipazioni 3 novembre 2025 - 50 svelano nuovi intrecci sentimentali e decisioni difficili: Rosa è in crisi, mentre al Vulcano si ... Da ciakgeneration.it