Un nuovo supermercato sta per aprire nel Milanese e cerca personale
Un nuovo supermercato Tigros sta per aprire a Locate Triulzi (Milano). E si cerca personale da assumere.Il negozio sarà operativo a partire dalla prossima primavera, come precisano dal municipio ma la selezione per il nuovo personale da impiegare è iniziata. A darne notizie è stato lo stesso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Martedì 4 novembre 2025 apre al pubblico il nuovo supermercato Spazio Conad del Gruppo CR in Viale delle Scienze 18-20 a Rieti - facebook.com Vai su Facebook
Nervi, 1650 firme contro il nuovo supermercato: "Rischio degrado, viabilità insostenibile" https://ift.tt/1WMryvl https://ift.tt/3n7O9kc - X Vai su X
Sta per aprire un nuovo supermercato nel Milanese: si cerca personale - Ai lavoratori è richiesta esperienza pregressa in questi ruoli: gastronomo, salumiere, banconista salumeria, pescheria, macelleria, cuoco, aiuto cuoco ... Secondo milanotoday.it
CASTELLAMONTE - Apre un nuovo supermercato alle porte della città: sarà un punto vendita «In's» - Dell'arrivo del nuovo discount, in relazione anche alle aperture già in calendario nei Comuni vicini, si discute da giorni sui social tra la curiosità di un nuovo supermercato e il timore per il comme ... Lo riporta quotidianocanavese.it
IVREA - Un altro supermercato è pronto ad aprire in corso Vercelli, lavori finiti a tempo di record - Apertura prevista per il Tigros il prossimo 5 novembre con almeno due mesi di anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Si legge su quotidianocanavese.it