Un nuovo inizio | da Koop a Cambiaso da Vlahovic a Kostic I rigenerati da Spalletti

La fascia riconsegnata all'azzurro, il serbo al servizio della squadra, l'olandese schierato in difesa e l'esterno poco considerato da Tudor: il poker vincente giocato dall'ex ct. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un nuovo inizio: da Koop a Cambiaso, da Vlahovic a Kostic. I rigenerati da Spalletti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ottobre tra sport, formazione, visite speciali ed un nuovo inizio per “L’Étoile Bistrot”! - facebook.com Vai su Facebook

#Genoa, accordo in via di definizione per la risoluzione di #Ottolini, che potrebbe essere il nuovo ds della #Juventus: tra domani e l'inizio della prossima settimana colloquio con i bianconeri. [ @DiMarzio] - X Vai su X

Cambiaso, il ruolo è chiaro: gol e rimpianto, "Così non si può". Kostic: "È stato difficile per me" - Esordio positivo per Spalletti sulla panchina della Juventus, proprio nel giorno in cui il club celebra i suoi 128 anni di storia. Secondo tuttosport.com

Juventus: Vlahovic, Locatelli, Cambiaso, Gatti, Koop, Conceicao, Openda, David e Zhegrova, chi gioca e chi no con Spalletti! - Juventus: Vlahovic, Locatelli, Cambiaso, Gatti, Koop, Conceicao, Openda, David e Zhegrova, chi gioca e chi no con Spalletti! Secondo fantamaster.it

Cambiaso svela cosa gli ha detto Spalletti appena arrivato alla Juventus: “È ancora dispiaciuto” - Andrea Cambiaso racconta cosa gli ha detto Luciano Spalletti appena arrivato alla Juventus: l’ex CT della Nazionale confessa di essere "ancora dispiaciuto" ... Scrive fanpage.it