Un numero mi è apparso due volte in una settimana | donna gioca alla Lotteria e vince 215mila euro

Un vero e proprio colpo di fortuna, mercoledì 15 ottobre, per una insegnante di un asilo nido di Washington. La donna ha vinto più di 215mila euro alla Lotteria Pick 5 Maryland e, come riporta People, ha confessato di aver giocato i numeri vincenti 29.000, dopo aver visto uscire “per coincidenza” quegli stessi numeri due volte in una settimana. Ha affermato che intende utilizzare i fondi per migliorare la sua casa. Nella specifico la fortunata giocatrice, che naturalmente ha preferito mantenere l’anonimato, ha detto di aver guardato il telegiornale e di aver visto “un aereo con il numero 29000 stampato sopra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

