Un miserabile bufera Sinner | Briatore non si trattiene

Jannik Sinner, tra sogno numero uno e critiche senza fine: mentre a Parigi insegue la vetta del ranking Briatore non si trattiene. Sinner ha un obiettivo chiaro in testa: tornare sul trono del tennis mondiale. Al Masters 1000 di Parigi, l’altoatesino si gioca una fetta pesante della sua stagione, con la possibilità concreta di scavalcare ancora una volta Carlos Alcaraz e riconquistare il primo posto della classifica ATP. Un traguardo che confermerebbe la sua straordinaria continuità e il lavoro impeccabile portato avanti con il suo team. Eppure, come spesso accade in Italia, il successo non basta mai. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - “Un miserabile”, bufera Sinner: Briatore non si trattiene

