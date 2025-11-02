Un mese di fermo aggiuntivo per la pesca nel Tirreno | Esigiamo chiarezza
Fiumicino, 2 novembre 2025-Le associazioni dell’Alleanza delle Cooperative hanno annunciato una misura senza precedenti per il settore della pesca nel Tirreno. Dopo settimane di trattative, è stato firmato un decreto che introduce un mese di fermo aggiuntivo per lo strascico, coinvolgendo anche palangari, attrezzi da posta e pesca sportiva. Questo provvedimento è stato approvato dalla Direzione Generale Mare di Bruxelles e rappresenta un punto di svolta per il comparto della pesca, che si trova di fronte a una scelta cruciale: sospendere l’attività fino al 31 dicembre o adottare misure di compensazione per salvare il mercato natalizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il fermo pesca nel Tirreno raddoppia e tra i pescatori monta la rabbia. Dopo settimane di inattività, con i motori spenti per tutto il mese di ottobre, la categoria si trova di nuovo costretta a fermarsi, visto che il decreto uscito due giorni fa prevede lo stop anche per - facebook.com Vai su Facebook
Prolungato di un mese il fermo pesca nel Tirreno per strascico - Dopo settimane di trattativa, arriva una misura senza precedenti: un mese di fermo aggiuntivo nel Tirreno per lo strascico, che coinvolge anche palangari, attrezzi da posta e pesca sportiva. Secondo ansa.it
Fermo pesca della flotta Tirreno: stop prorogato anche per novembre - Il fermo pesca della flotta Tirreno è stato prorogato e rimarrà in vigore anche durante il mese di novembre. Da ilmessaggero.it
Strascico, pescatori in rivolta per il fermo di novembre - Stop in Liguria per naselli, gamberi, moscardini, scampi, mostelle. Come scrive ilsecoloxix.it