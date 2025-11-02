Un mese di fermo aggiuntivo per la pesca nel Tirreno | Esigiamo chiarezza

Fiumicino, 2 novembre 2025-Le associazioni dell’Alleanza delle Cooperative hanno annunciato una misura senza precedenti per il settore della pesca nel Tirreno. Dopo settimane di trattative, è stato firmato un decreto che introduce un mese di fermo aggiuntivo per lo strascico, coinvolgendo anche palangari, attrezzi da posta e pesca sportiva. Questo provvedimento è stato approvato dalla Direzione Generale Mare di Bruxelles e rappresenta un punto di svolta per il comparto della pesca, che si trova di fronte a una scelta cruciale: sospendere l’attività fino al 31 dicembre o adottare misure di compensazione per salvare il mercato natalizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

