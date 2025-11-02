Un masso rotola giù dalla montagna e sfonda la chiesetta di Brienno

È scattato intorno alle 16.50 di venerdì 30 agosto l’allarme per una frana a Brienno, in via Madonna, nella zona del cimitero. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Como, che ha riscontrato la presenza di due grossi massi di circa 25 metri cubi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

