Un flash mob in stazione Cresce la protesta | Scenderemo in strada per chiedere risposte
A poco meno di un mese dal 29 novembre, è già partito il reclutamento dei partecipanti per il presidio di legalità che si terrà alle 11 in piazzale Marconi. L’iniziativa, come si legge sulla pagina Facebook ufficiale, è "nata per contrastare il degrado e chiedere interventi concreti a tutela di chi vive il quartiere". L’obiettivo è chiaro: "Una stazione più sicura". A muovere i promotori è la stanchezza di chi, dopo anni di criminalità, ha visto il proprio quartiere deteriorarsi giorno dopo giorno. "Il presidio nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e l’amministrazione comunale sulla situazione di degrado e insicurezza che interessa l’area della stazione e le zone limitrofe – fanno sapere gli organizzatori –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le lavoratrici e lavoratori del Burger King Stazione Centrale Napoli senza lavoro da un giorno all’altro. La UILTuCS è al loro fianco: chiediamo giustizia, tutele e responsabilità da Grandi Stazioni Retail e FS. Oggi Flash Mob di protesta! #UILTuCS #Napoli #La - X Vai su X
In questo momento alla stazione Termini, a Roma... Un flash mob per il World Polio Day. Vai su Facebook
Emergenza sicurezza in stazione: un flash mob contro il degrado - 30 il gruppo organizza un flash mob in stazione per parlare, prima di tutto, di sicurezza e soprattutto delle stazioni sicure ... monzatoday.it scrive