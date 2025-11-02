A poco meno di un mese dal 29 novembre, è già partito il reclutamento dei partecipanti per il presidio di legalità che si terrà alle 11 in piazzale Marconi. L’iniziativa, come si legge sulla pagina Facebook ufficiale, è "nata per contrastare il degrado e chiedere interventi concreti a tutela di chi vive il quartiere". L’obiettivo è chiaro: "Una stazione più sicura". A muovere i promotori è la stanchezza di chi, dopo anni di criminalità, ha visto il proprio quartiere deteriorarsi giorno dopo giorno. "Il presidio nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e l’amministrazione comunale sulla situazione di degrado e insicurezza che interessa l’area della stazione e le zone limitrofe – fanno sapere gli organizzatori –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un flash mob in stazione. Cresce la protesta: "Scenderemo in strada per chiedere risposte"