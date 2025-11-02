Un figlio saremo genitori Fiocco in arrivo nella musica italiana | l’annuncio emoziona tutti

Un annuncio pieno d’amore che ha conquistato il web. Mattia Briga e Arianna Montefiori hanno condiviso sui social la notizia che presto diventeranno genitori, scatenando un’ondata di emozione e affetto da parte di fan e colleghi. Il post, tenerissimo, recita: “ Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui. Mamma, Papà e Baires”. La dichiarazione, accompagnata da una foto dolcissima che mette in risalto il pancione dell’attrice, ha fatto il giro dei social in poche ore, diventando virale e raccogliendo centinaia di messaggi d’affetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un figlio, saremo genitori”. Fiocco in arrivo nella musica italiana: l’annuncio emoziona tutti

News recenti che potrebbero piacerti

Buonasera, mi sono appena iscritta al gruppo! dal 7 al 10 Novembre saremo a Vienna, io mio marito e nostro figlio di quasi 2 anni.. Consigli su visite e attività? Sapete dirmi se troveremo mercatini di Natale? Consigliate abbonamenti per mezzi di trasporto - facebook.com Vai su Facebook

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta in attesa del secondo figlio: “L’amore sarà ancora più grande” - Ancora un fiocco azzurro per Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: la coppia è infatti in attesa del secondo figlio dopo Tommaso, nato 4 anni fa. Da dilei.it

Fiocco rosa per Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: sono diventati genitori per la terza volta - Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono diventati genitori per la terza volta: secondo quanto riportato da Paris Match, è nata Bi ... Scrive iodonna.it