Un duetto per Diego | Di Bari e Grigolo lanciano De vez en cuando

Nel giorno dedicato alla nascita di Diego Armando Maradona, Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo annunciano “De vez en cuando”, brano per onorare il campione: testo in spagnolo di Egale Cerroni, musica di Sergio Rendine, arrangiamento di Demo Morselli, in uscita il 14 novembre per Clodio Music, distribuzione Believe. Un tributo che diventa racconto Chiamarlo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Un duetto per Diego: Di Bari e Grigolo lanciano De vez en cuando

Argomenti simili trattati di recente

Celebriamo oggi il grande Diego Armando Maradona con l’annuncio di un brano scritto per lui e cantato in duetto insieme con il grande mito della canzone italiana ,ma amato in Argentina quanto Diego , Nicola di Bari nonché caro amico di Diego fin dai suoi i - facebook.com Vai su Facebook

Maradona, l'omaggio in musica di Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo: "De vez en cuando" - Nella ricorrenza della nascita di Diego Armando Maradona, Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo annunciano l’arrivo del brano “De vez en ... Scrive iltempo.it

Maradona, un brano di Nicola Di Bari e Vittorio Grigolo per celebrarlo - L'annuncio nel giorno di quello che sarebbe stato il 65mo compleanno del campione, il brano uscirà il 14 novembre ... Riporta msn.com

Sanremo, Serena Brancale e Alessandra Amoroso incantano l'Ariston: è picco di ascolti. Duetto per la "pace" Bari-Lecce? Ma sui social (quasi) solo odio - Non era piaciuto a tutti neppure il duetto tra Noa e Mira Awad, due artiste, una israeliana e una palestinese, sul palco di Sanremo qualche giorno fa per la pace. Si legge su quotidianodipuglia.it