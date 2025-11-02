Un drone fantasma per la sorveglianza sottomarina | ecco il robot medusa della Cina

Un drone a forma di medusa in grado di effettuare missioni sottomarine segrete. È questo l'ultimo dispositivo creato dagli scienziati cinesi descritto come un " fantasma sottomarino " e sviluppato da Tao Kai della facoltà di ingegneria meccanica ed elettrica della Northwestern Polytechnical University di Xian, nella provincia dello Shaanxi. Secondo l'università, questo robot bionico è quasi indistinguibile da una vera medusa quando è immerso abilitando il rilevamento intelligentee monitoraggio in tempo reale negli ambienti acquatici. " Grazie al suo basso consumo energetico, al funzionamento pressoché silenzioso e al design realistico, è particolarmente adatto al monitoraggio segreto delle profondità marine, all'osservazione di ecosistemi fragili e all'esecuzione di ispezioni precise di strutture sottomarine ", ha affermato Tao citato da Science and Technology Daily. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un drone fantasma per la sorveglianza sottomarina: ecco il robot medusa della Cina

News recenti che potrebbero piacerti

Da oltre un anno i russi tentano di conquistare Pokrovsk, ma la città fantasma del Donbas resiste ancora. Droni, sabotatori e combattimenti casa per casa devastano ciò che resta dell’ex centro minerario. Mosca concentra 170 mila soldati, mentre Kyiv tenta dis - facebook.com Vai su Facebook

Cos'è il Poseidon, il drone sottomarino nucleare che Putin definisce "senza rivali" - Cos'è il Poseidon, il drone sottomarino nucleare russo testato da Putin: potenza, autonomia e confronto con USA e Cina. Riporta msn.com

La Russia minaccia l’Europa dal cielo e dal mare: droni sottomarini, navi ombra, la guerra è aperta - La Russia minaccia l’Europa dal cielo e dal mare: droni sottomarini, navi ombra, la guerra è aperta e ormai iniziata. Come scrive blitzquotidiano.it

Cavo Dragone, difesa strutture sottomarine sfida da non perdere - "Le tecnologie distruttive emergenti stanno ridisegnando lo scenario della difesa delle infrastrutture critiche. Come scrive ansa.it