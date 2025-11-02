Un concorso sull’identità lombarda rivolto alle scuole primarie e medie si vincono fino a 5mila euro

Orizzontescuola.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio regionale della Lombardia lancia la prima edizione del concorso scolastico “29 maggio – Festa regionale della Lombardia”, un’iniziativa rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado con l’intento di stimolare nei più giovani la conoscenza della propria regione, delle sue radici culturali, storiche e civiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

