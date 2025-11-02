L ’infanzia può durare per sempre. O, perlomeno, la sua ombra ci accompagna anche da adulti, lasciandoci spesso traumi e dolori che non guariscono, vuoti che non si riempiono. Ne è convinto Giò Coppola, cinquantenne Peter Pan, padre single con la paura di invecchiare, protagonista di Ti telefono stasera, di Lorenzo Marone, già autore di romanzi di successo come La tentazione di essere felici (che ha ispirato il film La tenerezza di Gianni Amelio). «La vita come un unico grande trasloco»: Lia Piano racconta il libro “L’arte di perdersi” X Leggi anche › Libri che ci cambiano la vita, i nostri preferiti Giò legge le previsioni del tempo in tv, quasi sempre sbagliate, è immaturo e non riesce a coltivare una storia d’amore da quando si è separato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un cinquantenne immaturo si ritrova a tu per tu con un figlio di 9 anni che praticamente non conosce...