Un capo che fa la differenza | la gonna a portafoglio si abbina a ogni outfit firmando la stagione con eleganza e carattere
M inimal ma d’effetto, la gonna a portafoglio conquista il podio dei capi più desiderati dell’Inverno 2025. Dalle passerelle allo street style, si impone con la sua linea pulita e il dettaglio avvolgente che valorizza ogni silhouette. Ecco cinque outfit di tendenza per abbinarla con stile. Gonna a portafoglio, come indossarla. Con maglioncino sottile e stivali minimalisti Eleganza effortless chic. La gonna a portafoglio si rivela sempre sofisticata e chic, insieme a maglioncini sottili e a stivali minimalisti. Per ensemble semplici ma d’effetto. Leggi anche › Investimento sicuro. Come indossare la gonna a portafoglio nell’Autunno 2025 Con pullover in stile polo e stivali neri Nel guardaroba di questa stagione fredda non può mancare una gonna a portafoglio dalla lunghezza midi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
