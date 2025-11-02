Un bimbo gli fa i complimenti | il gesto di Sinner scalda il cuore
Dopo la vittoria nella finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, sui social ha iniziato a circolare questo dolcissimo video: Jannik Sinner riceve le congratulazioni da un bambino e dopo avergli dato il cinque e chiesto "Come stai?" decide di rendere ancora più speciale l'incontro regalandogli una maglietta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I bimbi dell’Amatori Nuoto Savona sono stati fantastici alla festa di Halloween! Complimenti a tutti i bambini e agli istruttori per la partecipazione! #halloween2025amatorinuotosavona - facebook.com Vai su Facebook