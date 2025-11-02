Un antidoto universale contro i morsi di cobra mamba e rinkhals sviluppato con nanocorpi

Un antidoto ricombinante a base di nanocorpi per contrastare il veleno di morsi di cobra, mamba e rinkhals. Un gruppo di ricercatori – come si legge su Nature – ha sviluppato questo un nuovo tipo di antiveleno basato appunto su piccole molecole simili ad anticorpi che si trovano naturalmente negli alpaca e nei lama. Ogni anno, migliaia di persone in Africa subsahariana muoiono o subiscono gravi lesioni a causa dei morsi di serpente. Attualmente, l’unico trattamento disponibile sono gli antiveleni ottenuti dal plasma di animali come cavalli, una soluzione costosa e non sempre efficace. Questi antiveleni possono provocare reazioni immunologiche indesiderate e spesso non proteggono contro tutte le specie di serpenti velenosi, lasciando molti pazienti vulnerabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un antidoto universale contro i morsi di cobra, mamba e rinkhals sviluppato con nanocorpi

