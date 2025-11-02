Un allenamento e Spalletti ha cambiato postura alla Juve Ma se Gatti si fa bullizzare da Vardy

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi accorgimenti, un'invenzione e Spalletti ha cambiato la postura ai bianconeri. Nel finale però sono venute fuori alcune vecchie incertezze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

un allenamento e spalletti ha cambiato postura alla juve ma se gatti si fa bullizzare da vardy

© Gazzetta.it - Un allenamento, e Spalletti ha cambiato postura alla Juve. Ma se Gatti si fa bullizzare da Vardy...

Altre letture consigliate

allenamento spalletti ha cambiatoUn allenamento, e Spalletti ha cambiato postura alla Juve. Ma se Gatti si fa bullizzare da Vardy... - Luciano Spalletti ha diretto un solo allenamento e, per quanto suoni strano, con quell’unica seduta di lavoro. Da msn.com

allenamento spalletti ha cambiatoJuventus, buona la prima di Spalletti: il tecnico bianconero ha portato diverse novità non solo dal punto di vista tattico. E sul futuro… - L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è cominc ... Come scrive calcionews24.com

allenamento spalletti ha cambiatoJuventus, Spalletti: come giocherà a Cremona, ruolo Koopmeiners, modulo per il futuro e il "giro scudetto" - Le prime indicazioni di Spalletti alla Juventus: il debutto contro la Cremonese senza stravolgimenti, le indicazioni per il futuro e la rincorsa all’ambizione da ritrovare ... Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Allenamento Spalletti Ha Cambiato