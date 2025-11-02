Un acuto una vita intera Spina oscurò Maria Callas e stregò i grandi direttori Poi il rientro alla sua terra
Santori Il 1° luglio del 1945 la Filodrammatica Castiglionese presentava nel Teatro Comunale di Castiglion Fiorentino (per gentile concessione -ammonisce il manifesto- del locale Comando Militare Alleato) la "Pianella perduta fra la neve" di Paisiello nella quale debuttava come protagonista un giovane castiglionese destinato a percorrere una breve, ma intensa e brillante carriera di tenore lirico. Appena diciottenne (classe 1927) e fresco di abilitazione magistrale, rivelò a tutti, ma soprattutto a se stesso, una prepotente vocazione per il canto lirico, dovuta ad una voce d’angelo, dal metallo inconfondibile, potente, ma agile e cristallina, nonché ad una rara presenza scenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
#palermo ? Innovazione e competenza salvano una vita a Palermo Presso l’ospedale V. Cervello di Palermo, una paziente di 75 anni è stata sottoposta con urgenza a un intervento di angioplastica coronarica per infarto miocardico acuto. Durante la proce Vai su Facebook
Pasqua: mons. Spina (Ancona-Osimo), “facciamoci artigiani di pace in ogni ambito di vita” - I tempi che stiamo vivendo sono oscuri, segnati dalle violenze, dalle guerre, dalle tante ingiustizie. Come scrive agensir.it