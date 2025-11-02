Umbria la folle serata della baby gang | bombe artigianali e passamontagna

Serata movimentata nella zona di piazza della Meridiana a Borgo Rivo, quartiere di Terni, raccontata dal Messaggero: una ventina di ragazzini con il volto coperto dai passamontagna e dotati di radioline per coordinarsi nel caso dell’arrivo delle forze dell’ordine lanciano grossi petardi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

