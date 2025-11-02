Umbria blitz dei Nas | 20 chili di alimenti scaduti rosticceria chiusa e maxi multa

Blitz dei carabinieri del Nas - il nucleo antisofisticazione di Perugia - e dell'Ispettorato del lavoro a Terni. I militari hanno adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di una rosticceria, gestita da un’italiana. Secondo quanto spiegato è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

#Terni: #blitz della #polizia a ponte Le Cave. #Fermati in cinque umbriaon.it/terni-blitz-de… #Umbria #poliziadiStato #sicurezza #borgoRivo - X Vai su X

Blitz della #Polizia a Terni, fermata #banda di giovani #cileni #arresti #furto #indagine #Questura #Terni - facebook.com Vai su Facebook

Blitz dei Nas in azienda agricola: sequestrati 77 chili di alimenti. Sospesa ristorazione - Durante un'ispezione in una cooperativa agricola di Spoleto, che svolge la vendita al minuto di prodotti del settore alimentare, i Carabinieri della Compagnia di Spoleto, con ... Secondo lanazione.it

Amelia, 57 chili di cibi congelati scaduti nell'agriturismo: blitz dei Nas che chiudono anche un circolo ricreativo - Cinquantasette chili di alimenti congelati scaduti sequestrati in un agriturismo dell’amerino finito sotto la lente dei carabinieri del Nas di Perugia. Come scrive ilmessaggero.it

Olbia, blitz dei Nas in quattro locali del centro storico: 20 kg di carne sequestrati, denunce e sanzioni - Alimenti in cattivo stato di conservazione e privi della necessaria rintracciabilità prevista dalla legge: è quanto hanno scoperto nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e ... unionesarda.it scrive