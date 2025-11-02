Umberto Maria Giardini in concerto da Efesto per Salotto Muzika
Venerdì 7 novembre presso Efesto in via Castiglione 35 a Bologna, si terrà il concerto di Umberto Maria Giardini denominato "Prove tecniche sull'infelicità diffusa" nell'ambito della rassegna Salotto Muzika. Un remake per Giardini che nel 2007, quando ancora utilizzava lo pseudonimo di Moltheni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
