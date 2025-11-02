Ultim’ora Nazionale Italiana | Convocati solo gli under 23 | Proclamato lo sciopero di tutti i top player
Ultim’ora Nazionale Italiana: “Convocati solo gli under 23” Proclamato lo sciopero di tutti i top player"> Sono sempre crescenti le tensioni tra i club e le nazionali. Quest’ultima proposta potrebbe cambiare tutto. Il rapporto tra le nazionali e i club è da sempre complesso e spesso fonte di tensioni nel mondo del calcio. I club investono enormi risorse per acquistare, allenare e valorizzare i propri giocatori, aspettandosi continuità e disponibilità durante l’intera stagione. Dall’altra parte, le nazionali richiamano i calciatori per tornei e qualificazioni, spesso in periodi molto intensi, mettendo a rischio la loro condizione fisica e aumentando la possibilità di infortuni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondisci con queste news
SCENA FINALE DELL'ULTIMO EPISODIO DI MIMÌ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali volley, i pre-convocati dell’Italia: presenti i big, da Giannelli a Michieletto - La nazionale italiana maschile di pallavolo è impegnata nelle Finals di Volleyball Nations League, che si stanno svolgendo a Ningbo, in Cina. Lo riporta it.blastingnews.com
Italia ai Mondiali Under 20 2025: i giocatori convocati dal Ct Nunziata - Il commissario tecnico dell'Italia Under 20, Carmine Nunziata, ha convocato 21 giocatori per i Mondiali di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Come scrive sport.sky.it
Nazionale, ecco i primi convocati di Gattuso: novità Leoni e Pio Esposito. Torna Mancini - L'Italia tornerà in campo venerdì 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia, mentre lunedì 8 a Debrecen, in Ungheria, se la vedrà con ... Lo riporta tg24.sky.it