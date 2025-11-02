Ultim’ora Nazionale Italiana: “Convocati solo gli under 23” Proclamato lo sciopero di tutti i top player"> Sono sempre crescenti le tensioni tra i club e le nazionali. Quest’ultima proposta potrebbe cambiare tutto. Il rapporto tra le nazionali e i club è da sempre complesso e spesso fonte di tensioni nel mondo del calcio. I club investono enormi risorse per acquistare, allenare e valorizzare i propri giocatori, aspettandosi continuità e disponibilità durante l’intera stagione. Dall’altra parte, le nazionali richiamano i calciatori per tornei e qualificazioni, spesso in periodi molto intensi, mettendo a rischio la loro condizione fisica e aumentando la possibilità di infortuni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

