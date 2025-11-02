Ultimo giorno a Vitulano della Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese

Tempo di lettura: 3 minuti Oggi ultima giornata della 32esima edizione della Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese organizzata dalla Pro Loco Camposauro in sinergia con il Comune di Vitulano e di tanti volontari.   Non solo Enogastronomia e musica ma anche cultura ed un convegno 'La gestione innovativa del castagneto da frutto tra identità varietale e denominazione di qualità' a cura di Sebastian Limata con il CREA di Caserta.   Nel corso del convegno è stato evidenziato che la castanicoltura è un volano delle aree interne. Il prezzo di mercato delle castagne può permettere un reddito di almeno 7mila euro all'anno ad ettaro.

