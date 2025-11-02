Ultimo e Jacqueline l’indiscrezione suona forte | Faranno un annuncio ufficiale

Una notizia arrivata da poche ore ha gelato i fan di Ultimo. Il cantautore romano e Jacqueline Luna Di Giacomo, insieme da oltre tre anni e da poco diventati genitori del piccolo Enea, sono tornati al centro dell’attenzione. Dopo settimane di silenzi e indiscrezioni, è emersa una conferma che ha subito scatenato reazioni e commenti sui social. A parlare è stato Alessandro Rosica, volto noto della cronaca rosa, che sui social ha scritto: “Purtroppo tutto si è raffreddato”, riferendosi al legame tra l’artista e la figlia di Heather Parisi. Poi ha aggiunto: “Prossimamente annunceranno la rottura. Non ora, più avanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it