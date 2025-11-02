Ultimissime Juve LIVE | Yildiz fa sorridere Spalletti pessimismo per Kelly Women ok ma che fatica!
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 2 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 novembre 2025. Infortunati Juve: buone notizie per Spalletti da Yildiz, mentre Kelly. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le ultimissime sulla Juventus in tempo reale Tutte le novità - facebook.com Vai su Facebook
The full back duo Juventus fans didn't know they needed. - X Vai su X
Infortunati Juve: buone notizie per Spalletti da Yildiz, mentre Kelly…Ultimissime dopo l’allenamento in vista dello Sporting Lisbona - Le ultimissime novità dall’infermeria La Juve si avvicina alla sfida contro lo Sporting Lisbona (martedì, ore ... Si legge su juventusnews24.com
Juventus-Udinese LIVE: risultato, cronaca, tabellino e formazioni del match dell'Allianz Stadium - Vlahovic la sblocca su rigore prima del pari di Zaniolo, poi la Juve mette la freccia nella ripresa: Gatti e Yildiz regalano i tre punti a Brambilla. Lo riporta ilbianconero.com
Allenamento terminato. Yildiz in gruppo. Kelly a parte. Domani alle 18:15 la conferenza di Spalletti - La Juventus ha terminato l'allenamento pomeridiano in vista della sfida contro lo Sporting Lisbona. Scrive tuttojuve.com