Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri battono la Cremonese il punto sugli infortunati verso la Champions League

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 2 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 novembre 2025. Kostic Juve, il serbo ora brilla: gol e minuti importanti sotto la gestione Spalletti, come può cambiare il suo futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ultimissime juve live i bianconeri battono la cremonese il punto sugli infortunati verso la champions league

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri battono la Cremonese, il punto sugli infortunati verso la Champions League

Leggi anche questi approfondimenti

DIRETTA: Cremonese-Juventus LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della prima di Spalletti in bianconero - Gli aggiornamenti in diretta, le formazioni e il risultato live di Cremonese- Da msn.com

Buon esordio per l'ex ct, anche se nel finale i bianconeri hanno un po' sofferto i padroni di casa - Kostic e Cambiaso lanciano la Juve di Spalletti, alla Cremonese non basta Vardy Esterno debole di Bonazzoli, nessun problema per Di Gregorio. Come scrive gazzetta.it

ultimissime juve live bianconeriJuventus-Udinese LIVE: risultato, cronaca, tabellino e formazioni del match dell'Allianz Stadium - Vlahovic la sblocca su rigore prima del pari di Zaniolo, poi la Juve mette la freccia nella ripresa: Gatti e Yildiz regalano i tre punti a Brambilla. Come scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Juve Live Bianconeri