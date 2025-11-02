Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri battono la Cremonese il punto sugli infortunati verso la Champions League
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 2 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 novembre 2025. Kostic Juve, il serbo ora brilla: gol e minuti importanti sotto la gestione Spalletti, come può cambiare il suo futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
DIRETTA: Cremonese-Juventus LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della prima di Spalletti in bianconero - Gli aggiornamenti in diretta, le formazioni e il risultato live di Cremonese- Da msn.com
Buon esordio per l'ex ct, anche se nel finale i bianconeri hanno un po' sofferto i padroni di casa - Kostic e Cambiaso lanciano la Juve di Spalletti, alla Cremonese non basta Vardy Esterno debole di Bonazzoli, nessun problema per Di Gregorio. Come scrive gazzetta.it
Juventus-Udinese LIVE: risultato, cronaca, tabellino e formazioni del match dell'Allianz Stadium - Vlahovic la sblocca su rigore prima del pari di Zaniolo, poi la Juve mette la freccia nella ripresa: Gatti e Yildiz regalano i tre punti a Brambilla. Come scrive ilbianconero.com