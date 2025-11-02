Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri battono la Cremonese buona la prima per Spalletti

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 1 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 29 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 novembre 2025. Conferenza stampa Spalletti post Cremonese Juve: «Tudor mi ha dato la possibilità di partire col piede giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ultimissime juve live i bianconeri battono la cremonese buona la prima per spalletti

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri battono la Cremonese, buona la prima per Spalletti

Contenuti che potrebbero interessarti

Cremonese-Juve diretta: l'esordio di Spalletti, segui il match di Serie A LIVE - I bianconeri, reduci dalla vittoria con Brambilla in panchina, giocano allo stadio Zini per la prima volta con il nuovo allenatore: aggiornamenti sulla partita in tempo reale ... Secondo msn.com

Juve, diretta: Cremonese prima di Spalletti, formazioni e risultato in tempo reale - L'esperienza di Luciano Spalletti ( qui la sua conferenza stampa di presentazione ) sulla panchina della Juve inizia con la sfida contro la Cremonese allo Stadio Zini di Cremona. Scrive msn.com

ultimissime juve live bianconeriJuventus-Udinese LIVE: risultato, cronaca, tabellino e formazioni del match dell'Allianz Stadium - Vlahovic la sblocca su rigore prima del pari di Zaniolo, poi la Juve mette la freccia nella ripresa: Gatti e Yildiz regalano i tre punti a Brambilla. ilbianconero.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Juve Live Bianconeri