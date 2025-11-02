Ultimissime Inter LIVE | vittoria sofferta e fortunata contro il Verona! L’annuncio sul recupero di Thuram

Internews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 2 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 1 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 31 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 2 NOVEMBRE. Infortunio Thuram, rientro imminente! L’annuncio di Chivu al termine di Verona Inter non lasca più alcun dubbio. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live vittoria sofferta e fortunata contro il verona l8217annuncio sul recupero di thuram

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: vittoria sofferta e fortunata contro il Verona! L’annuncio sul recupero di Thuram

Contenuti che potrebbero interessarti

ultimissime inter live vittoriaVerona – Inter Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 12:30. Riporta stadiosport.it

Inter, che aiutino a Verona! Rosso non dato a Bisseck e vittoria al 94’ su autogol - 1 grazie a una sfortunata autorete di Frese al 94’, che regala ai nerazzurri tre punti pesantissimi. Secondo tuttonapoli.net

ultimissime inter live vittoriaVerona-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Inter Live Vittoria