Uffizi il padre di ‘Kenshiro’ Tetsuo Hara entra in collezione

Firenze, 2 novembre 2025 – Prima volta alle Gallerie degli Uffizi questo pomeriggio per il grande autore di manga Tetsuo Hara, creatore del leggendario Ken il guerriero. Nell'occasione, ha donato alla Galleria il suo autoritratto, diventando così il primo mangaka ad entrare nella prestigiosa collezione di autoritratti d'artista del museo, la più vasta al mondo. Il padre di ‘Kenshiro’ Tetsuo Hara entra dunque ufficialmente in collezione agli Uffizi. È il primo mangaka nella raccolta di autoritratti delle Gallerie, la più grande del mondo. Il sensei, oggi in visita alla Galleria, ha consegnato il dipinto nelle mani del direttore del museo Simone Verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it
