Udinese pomeriggio di gloria al Bluenergy Stadium | i bianconeri domano l’Atalanta

Una bella Udinese batte in casa l'Atalanta con un gran gol di Nicolò Zaniolo. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Udinese, pomeriggio di gloria al Bluenergy Stadium: i bianconeri domano l’Atalanta

Dopo la vittoria per 3-1 contro l’Udinese, la #Juventus è tornata subito in campo alla Continassa per preparare la prossima sfida di campionato contro la Cremonese. Nel pomeriggio la squadra ha svolto l’allenamento agli ordini di mister Brambilla: lavoro di - facebook.com Vai su Facebook

Udinese-Atalanta: le formazioni ufficiali, orario e dove vedere la gara in tv (e streaming) - La gara tra Udinese e Atalanta, valida per la decima giornata di Serie A, si svolgerà al Bluenergy Stadium di Udine , sabato 1 novembre 2025, alle ore 15. Da ilmessaggero.it

Udinese-Milan 0-3, gol e highlights: decidono Fofana e Pulisic (doppietta) - La squadra di Allegri (in panchina Landucci) continua a crescere e fa un sol boccone dell’Udinese, battuta al Bluenergy 3- Riporta sport.sky.it

Udinese e Piacenza Volley insieme al Bluenergy Stadium - Una giornata di sport, energia e grande entusiasmo ha unito Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Udinese Calcio e Bluenergy Group in un evento speciale ospitato al Bluenergy Stadium di Udine. Lo riporta sport.sky.it