Ucraina Zelensky | Arrivati i Patriot dalla Germania grazie Merz
Il Cremlino: "Non urgente vertice Putin-Trump: lavorare su Kiev". Media: droni russi su parcheggio Tir a Odessa, due morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Ucraina, Zelensky sulle sanzioni alla Russia: "L'Europa prepara il 20° pacchetto" - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #Ucraina, #Zelensky e il piano di #pace. Onu: droni russi crimini #28ottobre #Russia #Putin #Zelensky #Mosca #Zaporizhizia #RussiaUkraineWar #Ukraine #Poltava #Kharkiv #Sumy #Leopoli #Odessa #Donbass #Belgorod #Lavrov #TV2000 - X Vai su X
Zelensky, arrivati i Patriot dalla Germania, grazie Merz - Ringrazio la Germania e personalmente il cancelliere tedesco Friedrich Merz per questo passo comune per proteggere la vi ... Da ansa.it
Guerra Russia-Ucraina, Zelensky annuncia richiesta di 25 Patriot e solleva dubbi sul ruolo di Orban - Zelensky solleva dubbi sul ruolo di Orban come mediatore mentre l’Ucraina punta a rafforzare le difese con 25 sistemi Patriot dagli Stati Uniti. Lo riporta notizie.it
Dopo il 'no' di Trump per i missili Tomahawk, Zelensky punta ora sui Patriot - Il leader di Kiev vuole ottenere dalla Casa Bianca un totale di 25 sistemi di difesa missilistica. Secondo today.it