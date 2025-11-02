Ucraina raid russo con droni su Odessa | due morti

Nella regione di Odessa, la Federazione Russa ha attaccato con dei droni un parcheggio dove erano in sosta dei camion: due persone sono state uccise e altre tre rimasta ferita. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi sono stati 753 su 18 insediamenti della regione di Zaporizhzhia, dove 58.000 famiglie sono rimaste senza elettricità,. Una persona è stata uccisa, altre tre sono rimaste ferite. Nei raid di Mosca nella regione di Dnipropetrovsk sono morte quattro persone, tra cui due bambini di 11 e 14 anni. Altre sette persone sono rimaste ferite. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russo con droni su Odessa: due morti

