Ucraina | petroliera russa in fiamme dopo attacco droni Kiev nel territorio di Krasnodar
Kiev, 2 nov. (Adnkronos) - L'esercito ucraino ha colpito nella notte un molo di carico di un terminal petrolifero e una petroliera nel territorio russo di Krasnodar. Lo riportano media russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social sembrano mostrare un grande incendio che si sprigiona dal molo del terminal, situato al largo del Mar Nero. I canali Telegram russi, citando segnalazioni di residenti, hanno riportano la presenza di almeno tre incendi osservati nella zona del terminal petrolifero, tra cui uno su una petroliera. I funzionari del quartier generale operativo regionale del Territorio di Krasnodar hanno successivamente confermato che un attacco con droni aveva causato danni alle infrastrutture portuali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Mercoledì 22 ottobre, l’Unione Europea ha approvato il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, in risposta alla prosecuzione della guerra su vasta scala contro l’Ucraina. Oltre a misure come energia, finanza, industria, tecnologia, l'Unione Europa ha sanzi - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Sventata controffensiva a Pokrovsk", ma Kiev nega. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Sventata controffensiva a Pokrovsk', ma Kiev nega. Secondo tg24.sky.it
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Si lavora su piano pace sulla falsariga di Gaza" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Putin testa il supermissile. Si legge su tg24.sky.it
Ucraina, droni russi su Sumy: il video delle esplosioni, le fiamme e la fuga - (LaPresse) Droni russi hanno colpito Sumy in Ucraina durante la notte, ferendo almeno 11 persone, ha detto venerdì l'ufficio del ... Secondo msn.com