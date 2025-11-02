Mosca, 2 nov. (Adnkronos) - "Nell'area del villaggio di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, le unità d'assalto della 6a Armata continuano a distruggere il gruppo nemico accerchiato". Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, aggiungendo che a sud di Kupyansk-Uzlovoye un tentativo delle forze ucraine di sfondare verso il fiume Oskol, con l'obiettivo di sfuggire all'accerchiamento, è stato sventato. Quattordici combattenti della 43a Brigata Meccanizzata delle Forze Armate Ucraine, tre pick-up e due ATV sono stati distrutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: Mosca, 'sventato tentativo di Kiev di rompere assedio a Kupyansk'