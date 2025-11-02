Ucraina | Mosca ' 15 droni di Kiev distrutti in 3 ore'
Mosca, 2 nov. (Adnkronos) - - I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 15 droni ucraini nella regione del Kuban e sul Mar Nero in tre ore. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, precisando che "il 2 novembre, dalle 9 alle 12 ora di Mosca, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno distrutto 15 droni ucraini ad ala fissa: 14 uav sopra il territorio di Krasnodar e uno sopra il Mar Nero". 🔗 Leggi su Iltempo.it
