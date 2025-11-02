Ucraina la situazione a Pokrovsk
Il ministero della Difesa russo ha reso noto che unità russe hanno impedito uno sfondamento da parte delle forze armate ucraine nei pressi di Pokrovsk, la città in cui da giorni Mosca ha intensificato i combattimenti per tentare l’assedio finale. «Un tentativo da parte dei militanti del 425esimo reggimento d’assalto Skala dell’Ucraina a bordo di un veicolo corazzato da combattimento verso il villaggio di Grishino, nella Repubblica Popolare di Donetsk, è stato sventato. Tutti i militanti sono stati uccisi », ha affermato il ministero citato da Ria Novosti. «Unità della 5a brigata fucilieri motorizzata della 51a Armata hanno continuato a stringere l’accerchiamento del gruppo nemico da Est, hanno ampliato la zona di controllo nell’area settentrionale, orientale e sud-orientale del villaggio di Dimitrov, nella Repubblica Popolare di Donetsk, e hanno liberato 26 edifici», ha aggiunto in una nota. 🔗 Leggi su Lettera43.it
