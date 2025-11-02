Ucraina la guerra nel Donbass come palestra per i narcotrafficanti sudamericani

La guerra nel Donbass, in Ucraina, come palestra per i narcotrafficanti sudamericani. Nei ranghi dell'esercito di Kiev ci sono moltissimi volontari provenienti da tutto il mondo, soprattutto dall'America Latina e che - nel conflitto che da più di 3 anni insanguina le porte dell'Europa - imparano a guidare droni e robot assassini. Si tratta di figure vicine ai cartelli della droga del Sud America e che si recano in Donbass proprio per imparare a gestire un attacco con velivoli telecomandati, strumenti molto utili per il traffico di droga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, la guerra nel Donbass come palestra per i narcotrafficanti sudamericani

