Ucraina Kiev tenta la controffensiva a Pokrovsk ma Mosca nega | Si stanno arrendendo
Infuriano i combattimenti a Pokrovsk, roccaforte chiave nella regione ucraina di Donetsk. Le versioni di Mosca e Kiev sono contrastanti: se da una parte la Russia da giorni racconta di una cittadina in cui le truppe ucraine sono accerchiate, versione rilanciata anche dal presidente Vladimir Putin, i vertici di Kiev, presidente Volodymyr Zelensky compreso, negano, pur ammettendo “una situazione difficile”. La controffensiva di Kiev. Per far fronte ai 170mila uomini schierati dalla Russia per avanzare nel Donetsk, Zelensky ha ordinato una “controffensiva coraggiosa”, entrata nel vivo nella tarda serata di venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
In Ucraina la Russia tenta di fare crollare Pokrovsk, Kiev nega l'accerchiamento. Sotto assedio la città del Donetsk, nel Donbass. Per Mosca alcuni soldati hanno cominciato ad arrendersi. - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, la richiesta di Putin a Trump: "Kiev ceda il Donetsk" - X Vai su X
Ucraina, scontro finale a Pokrovsk. Kiev tenta l’ultima controffensiva - Elicotteri Black Hawk tagliano il cielo basso su Pokrovsk, a pochi metri da terra, mentre 11 uomini delle unità speciali ucraine ... Da ilmessaggero.it
Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Sventata controffensiva a Pokrovsk", ma Kiev nega. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca: 'Sventata controffensiva a Pokrovsk', ma Kiev nega. tg24.sky.it scrive
Diretta | Kiev lancia la controffensiva per liberare Pokrovsk. Mosca nega: "I soldati ucraini si stanno arrendendo" - Assalto finale dell'esercito russo per la conquista della roccaforte del Donetsk: "Uccisi 11 militari ucraini". Scrive ilgiornale.it