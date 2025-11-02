Infuriano i combattimenti a Pokrovsk, roccaforte chiave nella regione ucraina di Donetsk. Le versioni di Mosca e Kiev sono contrastanti: se da una parte la Russia da giorni racconta di una cittadina in cui le truppe ucraine sono accerchiate, versione rilanciata anche dal presidente Vladimir Putin, i vertici di Kiev, presidente Volodymyr Zelensky compreso, negano, pur ammettendo “una situazione difficile”. La controffensiva di Kiev. Per far fronte ai 170mila uomini schierati dalla Russia per avanzare nel Donetsk, Zelensky ha ordinato una “controffensiva coraggiosa”, entrata nel vivo nella tarda serata di venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Kiev tenta la controffensiva a Pokrovsk ma Mosca nega: “Si stanno arrendendo”